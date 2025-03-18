Пропавшего в Тюмени блогера и журналиста нашли в номере отеля в отключке

В Тюмени нашли спортивного журналиста из Нижнего Новгорода Александра Круглова, который приехал в город на чемпионат России по биатлону и пропал. Мужчину обнаружили в одной из гостиниц в отключке, сообщает ТАСС.

«Он был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице. Администратор увидел его и решил включить телефон, чтобы сообщить родным. Вызвали полицию и скорую помощь», — рассказал один из источников агентства.

По данным второго источника, Александра увезли в больницу, на данный момент с журналистом всё нормально.