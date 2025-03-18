Пропавшего в Тюмени блогера и журналиста нашли в номере отеля в отключке
В тюменской гостинице в состоянии опьянения нашли журналиста Александра Круглова
Журналист Александр Круглов. Фото © Telegram / Штрафные 150
В Тюмени нашли спортивного журналиста из Нижнего Новгорода Александра Круглова, который приехал в город на чемпионат России по биатлону и пропал. Мужчину обнаружили в одной из гостиниц в отключке, сообщает ТАСС.
«Он был в состоянии алкогольного опьянения в гостинице. Администратор увидел его и решил включить телефон, чтобы сообщить родным. Вызвали полицию и скорую помощь», — рассказал один из источников агентства.
По данным второго источника, Александра увезли в больницу, на данный момент с журналистом всё нормально.
Напомним, что чемпионат проходил в Тюмени с 13 по 16 марта, на который как раз и приехал Круглов, но с 12 марта он не выходил на связь. В итоге поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 16 марта получил заявку на поиски Круглова и добровольцы сразу приступили к розыскным мероприятиям. Сам Александр является российским спортивным журналистом, экс-корреспондентом издания «Чемпионат», ведущим авторской программы «Штрафные 150» и видеоблогером.