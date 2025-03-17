В Тюмени 12 марта пропал спортивный журналист Александр Круглов
Журналист Александр Круглов. Фото © Telegram / Штрафные 150
В Тюмени 12 марта пропал спортивный журналист Александр Круглов, который считается главным инсайдером в биатлоне. Он приехал в город освещать Чемпионат России по биатлону и перестал выходить на связь. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил заявку 16 марта, после чего поисковики и добровольцы сразу приступили к розыскным мероприятиям.
В Тюмени пропал спортивный журналист Александр Круглов. Обложка © VK / lizaalert_sever
Как пишет Mash, Круглов должен был появиться в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 13 марта и пройти аккредитацию, однако там его не видели.
Круглов работал в разных СМИ, в том числе в «Чемпионате». Сейчас он ведёт телеграм-канал «Штрафные 150» о биатлоне, на его YouTube-канал подписано 14 тысяч человек.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов попал в больницу в Новосибирске 9 февраля. В город журналист приехал, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ, а в итоге оказался в реанимации после похода в бар-ресторан. Скворцов заступился за своего товарища и получил серьёзные травмы. В больнице ему диагностировали ушиб головного мозга и гематому. Когда журналист пришёл в сознание — не вспомнил, что с ним случилось. Вскоре нападавшего задержали.