В Тюмени 12 марта пропал спортивный журналист Александр Круглов, который считается главным инсайдером в биатлоне. Он приехал в город освещать Чемпионат России по биатлону и перестал выходить на связь. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» получил заявку 16 марта, после чего поисковики и добровольцы сразу приступили к розыскным мероприятиям.

В Тюмени пропал спортивный журналист Александр Круглов. Обложка © VK / lizaalert_sever

Как пишет Mash, Круглов должен был появиться в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 13 марта и пройти аккредитацию, однако там его не видели.