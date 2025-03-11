Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 20:34

Тесть экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова пропал в Африке

Ульяна и Виталий Лысцовы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uliana_lystsova

Ульяна и Виталий Лысцовы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uliana_lystsova

В Африке пропал тесть экс-футболиста «Локомотива» и «Бенфики» Виталия Лысцова. Об этом сообщила Telegram-каналу Mash супруга футболиста Ульяна.

Вячеслав Палий давно увлекается путешествиями по миру, выбирая при этом сложные маршруты с пересечением нескольких стран. Обычно такие поездки занимают около месяца. 5 февраля он вылетел из Италии в Африку и оказался в Буркина-Фасо.

Пропавший Вячеслав Палий. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uliana_lystsova

Пропавший Вячеслав Палий. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / uliana_lystsova

Мама пропавшей почти год назад Анны Цомартовой уволилась из МВД вслед за мужем
Мама пропавшей почти год назад Анны Цомартовой уволилась из МВД вслед за мужем

21 февраля Вячеслав последний раз говорил с родственниками. Он сообщил, что едет на автобусе в столицу Мали. Затем он планировал полететь транзитом через Стамбул в Тбилиси, чтобы встретиться с супругой и уехать с ней в Панаму. С тех пор связь с ним пропала.

Ульяна отметила, что семья уже обратилась в МИД России и администрацию президента. Она также написала заявления в российские посольства в Буркина-Фасо и Мали. Виталий Лысцов пытается организовать поиски через своих товарищей по португальской «Боавиште», которые имеют связи в этих странах.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад ещё ребёнком. В сентябре 2007 года 14-летний Дмитрий Егоров вышел на прогулку и так и не вернулся домой. Его исчезновение стало настоящей загадкой для родных и друзей.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar