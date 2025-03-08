Мама пропавшей почти год назад Анны Цомартовой уволилась из МВД вслед за мужем

Мать пропавшей в Дагестане студентки Анны Цомартовой решила завершить карьеру в МВД по собственному желанию. Об этом она рассказала порталу 161.ru.

По словам женщины, она не смогла смириться с увольнением из органов мужа Николая, а потому последовала вслед за ним. Кроме того, в отношении экс-правоохранительницы участились проверки.

«Из двух зол я выбираю наименьшее. Меня постоянно проверяют. Я уволилась», — посетовала Цомартова.

При этом коллеги отнеслись к решению мамы пропавшей спортсменки с пониманием. Ей предложили должности в других местах и отделах, но женщина отказалась.

«Мы будем продолжать спокойно и ещё с большим усердием искать нашу Анечку. Мы её обязательно найдём, потому что она жива и ждёт нашей помощи», — выразила надежду мама девочки.