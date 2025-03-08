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8 марта, 03:08
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Мама пропавшей почти год назад Анны Цомартовой уволилась из МВД вслед за мужем

Анна Цомартова. Обложка © VK / Анна Цомартова

Анна Цомартова. Обложка © VK / Анна Цомартова

Мать пропавшей в Дагестане студентки Анны Цомартовой решила завершить карьеру в МВД по собственному желанию. Об этом она рассказала порталу 161.ru.

По словам женщины, она не смогла смириться с увольнением из органов мужа Николая, а потому последовала вслед за ним. Кроме того, в отношении экс-правоохранительницы участились проверки.

«Из двух зол я выбираю наименьшее. Меня постоянно проверяют. Я уволилась», — посетовала Цомартова.

При этом коллеги отнеслись к решению мамы пропавшей спортсменки с пониманием. Ей предложили должности в других местах и отделах, но женщина отказалась.

«Мы будем продолжать спокойно и ещё с большим усердием искать нашу Анечку. Мы её обязательно найдём, потому что она жива и ждёт нашей помощи», — выразила надежду мама девочки.

Пропавшего семь лет назад мальчика случайно нашли живым
Пропавшего семь лет назад мальчика случайно нашли живым

Напомним, 22-летнюю Анну Цомартову разыскивают с февраля 2024 года. В день пропажи девушка была в Дагестане, где проиграла свои первые соревнования. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В январе 2025-го появилась информация, что девушка может находиться в Грузии.

Тимур Хингеев
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