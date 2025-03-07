Пропавшего семь лет назад мальчика случайно нашли живым

Полиция Колорадо смогла отыскать 14-летнего мальчика, который находился в розыске в течение семи лет. Его похитила собственная мать, лишённая родительских прав после ареста по подозрению в краже со взломом в пригороде Денвера. Об этом пишет Daily Mail.

Похищенный матерью Абдул Азиз Хан. Фото © X / GAFollowers

В 2017 году произошло похищение Абдула Азиза Хана, которое сразу привлекло внимание правоохранительных органов. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Однако 23 февраля 2025 года полиция случайно обнаружила юношу за 2400 км от места его исчезновения. Вызов в 911 поступил от человека, заметившего через камеру видеонаблюдения, как в его пустующий дом вошли незнакомцы. Он немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы.

Когда полиция прибыла на место событий, они задержали мужчину и женщину, вышедших из дома. В этот момент был также замечен 14-летний Абдул Азиз Хан, который ожидал в припаркованной рядом машине с младшим ребёнком. Вскоре выяснилось, что арестованная женщина — это Рабия Халид, мать Абдула Азиза.

История раскрылась с тревожными подробностями: семь лет назад Рабия, не имея права на единоличную опеку, похитила своего сына у отца с новым мужем и уехала в другой штат. Все эти годы она оставалась главным подозреваемым в деле, но её местонахождение оставалось неизвестным.