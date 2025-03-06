Отец, похитивший сына у экс-супруги в Новосибирске, увёз мальчика в Австралию 1 марта

Шестилетний ребёнок, которого отец похитил во время прогулки с матерью на улице Новосибирска, объявлен в международный розыск. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Интерпола.

Кристофер Карпов числится в списках людей с «жёлтыми карточками», которые используются международной организацией для поиска пропавших — её присваивают тем, кто, как правило, не может себя идентифицировать самостоятельно. На сайте Интерпола указано, что ребёнок может находиться за рубежом — в Турции, Казахстане, Белоруссии, Китае, Таиланде.

Представитель матери ребёнка Веры Головиной, правозащитница Анна Тажеева, сообщила в своём телеграм-канале, что, по данным адвокатов отца, мальчик в настоящее время находится на территории Австралии.

Кристофер Карпов, которого отец похитил и, предположительно, увёз в Австралию. Фото © Интерпол

«Это подтверждённая информация от адвокатов Карпова и австралийского суда, где сейчас рассматривается дело о возврате детей в Австралию», — сказала она.

Мать Кристофера участвовала в судебном заседании по видеосвязи, как сообщила её представительница. После того как сторона Головиной потребовала документы, подтверждающие вывоз ребёнка из страны, они были предоставлены через двое суток.

Родительница записала видеообращение, в котором заявила, что, по информации её адвоката, бывший муж с их общим сыном приземлился в аэропорту Австралии 1 марта. Однако российские правоохранители этого не подтвердили.

Видеообращение матери. Видео © Telegram / Анна Тажеева — правозащитница

«Наши правоохранительные органы утверждают, что ни Карпов, ни Кристофер границу не пересекали», — пояснила она.

В управлении СК по Новосибирской области заявили, что не владеют информацией о местонахождении мальчика. Информация о пересечении границы в ведомство не поступала.