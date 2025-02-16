В Новосибирске отец похитил 6-летнего сына у экс-жены, чтобы вывезти в Австралию

В Новосибирске отец похитил своего шестилетнего сына с намерением вывезти его в Австралию. Мужчина находится в разводе с матерью ребёнка и мог видеть чадо только два часа в неделю.

Олег Карпов похитил сына на сером KIA. Фото © SHOT

По данным SHOT, сегодня днём Олег Карпов подъехал к дому своей бывшей жены Веры вместе с тремя сообщниками. В этот момент она гуляла с сыном, дочкой и новым супругом. Карпов попытался запихнуть обоих детей в машину, но одному удалось вырваться. Второго — мальчика он увёз на серой KIA. Известно, что у Карпова двойное гражданство — России и Австралии, что позволяет ему вывезти ребёнка.

Похищенный ребёнок. Фото © SHOT

Мать мальчика утверждает, что бывший муж подвергал её насилию и год не давал развод. Ему было разрешено видеться с детьми только два часа в неделю. Ранее семья жила в Австралии на протяжении десяти лет. Карпов и сейчас живёт там, прилетает в Россию только ради детей.