В Новосибирске отец похитил 6-летнего сына у экс-жены, чтобы вывезти в Австралию
В Новосибирске отец похитил своего шестилетнего сына с намерением вывезти его в Австралию. Мужчина находится в разводе с матерью ребёнка и мог видеть чадо только два часа в неделю.
Олег Карпов похитил сына на сером KIA. Фото © SHOT
По данным SHOT, сегодня днём Олег Карпов подъехал к дому своей бывшей жены Веры вместе с тремя сообщниками. В этот момент она гуляла с сыном, дочкой и новым супругом. Карпов попытался запихнуть обоих детей в машину, но одному удалось вырваться. Второго — мальчика он увёз на серой KIA. Известно, что у Карпова двойное гражданство — России и Австралии, что позволяет ему вывезти ребёнка.
Похищенный ребёнок. Фото © SHOT
Мать мальчика утверждает, что бывший муж подвергал её насилию и год не давал развод. Ему было разрешено видеться с детьми только два часа в неделю. Ранее семья жила в Австралии на протяжении десяти лет. Карпов и сейчас живёт там, прилетает в Россию только ради детей.
Ранее Life.ru сообщал, что в Екатеринбурге мужчина похитил немую школьницу. Неизвестный в куртке на голое тело подошёл к автомобилю, припаркованному на улице Куйбышева возле магазина. Внутри сидела 15-летняя девочка. Неизвестный просто открыл дверь, взял немую школьницу за руку и увёл с собой. К счастью, ребёнка быстро нашли.
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