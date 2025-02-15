Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 февраля, 06:36

Мужчина в куртке на голое тело похитил немую девочку из машины её родителей на Урале

Житель Екатеринбурга задержан за похищение немой школьницы из машины родителей

В Екатеринбурге мужчина похитил немую школьницу прямо из машины её родителей, девочку уже нашли. По информации SHOT, всё произошло вечером 14 февраля.

В Екатеринбурге мужчина похитил немую школьницу. Видео © SHOT

Мужчина в куртке на голое тело подошёл к автомобилю, припаркованному на улице Куйбышева возле магазина. Внутри сидела 15-летняя девочка. Неизвестный просто открыл дверь, взял немую школьницу за руку и увёл с собой.

Позднее их видели в других частях города — девочка плакала и не хотела идти за похитителем. Также они попали на камеры наблюдения на одной из АЗС, где школьница показывала рукой в сторону витрины. Сегодня утром местного жителя задержали. В ближайшее время он будет допрошен.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Life.ru, что девочка жива, сейчас её доставили в больницу на обследование.

«Похищенная‎» под Тюменью 13-летняя школьница сбежала в Саратов с женихом
«Похищенная‎» под Тюменью 13-летняя школьница сбежала в Саратов с женихом

А ранее сообщалось, что 30 января школьницу похитили в Тюменской области. Журналисты писали, что неизвестные лица силой усадили её в автомобиль после занятий в школе и увезли. Были подозрения, что в краже ребёнка замешаны киднепперы — члены цыганской диаспоры региона. Предполагалось, что девочку хотят насильно выдать замуж. Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли возле Саратова 31 января.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar