Мужчина в куртке на голое тело похитил немую девочку из машины её родителей на Урале
Житель Екатеринбурга задержан за похищение немой школьницы из машины родителей
В Екатеринбурге мужчина похитил немую школьницу прямо из машины её родителей, девочку уже нашли. По информации SHOT, всё произошло вечером 14 февраля.
В Екатеринбурге мужчина похитил немую школьницу. Видео © SHOT
Мужчина в куртке на голое тело подошёл к автомобилю, припаркованному на улице Куйбышева возле магазина. Внутри сидела 15-летняя девочка. Неизвестный просто открыл дверь, взял немую школьницу за руку и увёл с собой.
Позднее их видели в других частях города — девочка плакала и не хотела идти за похитителем. Также они попали на камеры наблюдения на одной из АЗС, где школьница показывала рукой в сторону витрины. Сегодня утром местного жителя задержали. В ближайшее время он будет допрошен.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил Life.ru, что девочка жива, сейчас её доставили в больницу на обследование.
А ранее сообщалось, что 30 января школьницу похитили в Тюменской области. Журналисты писали, что неизвестные лица силой усадили её в автомобиль после занятий в школе и увезли. Были подозрения, что в краже ребёнка замешаны киднепперы — члены цыганской диаспоры региона. Предполагалось, что девочку хотят насильно выдать замуж. Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли возле Саратова 31 января.