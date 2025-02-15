Мужчина в куртке на голое тело похитил немую девочку из машины её родителей на Урале

В Екатеринбурге мужчина похитил немую школьницу прямо из машины её родителей, девочку уже нашли. По информации SHOT, всё произошло вечером 14 февраля.

В Екатеринбурге мужчина похитил немую школьницу. Видео © SHOT

Мужчина в куртке на голое тело подошёл к автомобилю, припаркованному на улице Куйбышева возле магазина. Внутри сидела 15-летняя девочка. Неизвестный просто открыл дверь, взял немую школьницу за руку и увёл с собой.

Позднее их видели в других частях города — девочка плакала и не хотела идти за похитителем. Также они попали на камеры наблюдения на одной из АЗС, где школьница показывала рукой в сторону витрины. Сегодня утром местного жителя задержали. В ближайшее время он будет допрошен.