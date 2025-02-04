«Похищенная‎» под Тюменью 13-летняя школьница сбежала в Саратов с женихом

Пропавшая в Тюменской области 13-летняя школьница сбежала в Саратов с 16-летним парнем, чтобы втайне от родителей выйти за него замуж. Ребёнка обнаружили сотрудники ГИБДД благодаря ориентировке и вернули домой. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СК по региону.

Оказалось, что девочка уехала на машине со своим возлюбленным. Она переписывалась с парнем из Волгоградской области. Юноша решил взять из дома 40 тысяч рублей и приехать за девочкой в село Княжево. В итоге он отвёз её жениться в свой город, думая, что ей 16 лет. В итоге о горе-паре узнали родители парня и сразу же выехали за сыном. Семья решила вернуть невесту домой, но их перехватили сотрудники ГИБДД.

«В настоящее время установлено, что в отношении девочки не совершались противоправные действия. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, включая возможное давление на девочку», — говорится в сообщении.