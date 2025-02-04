Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 февраля, 11:34

«Похищенная‎» под Тюменью 13-летняя школьница сбежала в Саратов с женихом

В Тюменской области нашли похищенную 13-летнюю девочку и вернули родителям

Пропавшая в Тюменской области 13-летняя школьница сбежала в Саратов с 16-летним парнем, чтобы втайне от родителей выйти за него замуж. Ребёнка обнаружили сотрудники ГИБДД благодаря ориентировке и вернули домой. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в СК по региону.

Оказалось, что девочка уехала на машине со своим возлюбленным. Она переписывалась с парнем из Волгоградской области. Юноша решил взять из дома 40 тысяч рублей и приехать за девочкой в село Княжево. В итоге он отвёз её жениться в свой город, думая, что ей 16 лет. В итоге о горе-паре узнали родители парня и сразу же выехали за сыном. Семья решила вернуть невесту домой, но их перехватили сотрудники ГИБДД.

«В настоящее время установлено, что в отношении девочки не совершались противоправные действия. Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, включая возможное давление на девочку», — говорится в сообщении.

СК также проводит комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление всех фактов, связанных с инцидентом.

Связали скотчем и требовали миллион: Двое мужчин и женщина задержаны в Ессентуках за похищение
Связали скотчем и требовали миллион: Двое мужчин и женщина задержаны в Ессентуках за похищение

Изначально сообщалось, что 30 января школьницу похитили в Тюменской области. Журналисты писали, что неизвестные лица силой усадили её в автомобиль после занятий в школе и увезли. Были подозрения, что в краже ребёнка замешаны киднепперы — члены цыганской диаспоры региона. Предполагалось, что 13-летнюю школьницу хотят насильно выдать замуж. Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли возле Саратова 31 января.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Тюменской области

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar