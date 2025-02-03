Связали скотчем и требовали миллион: Двое мужчин и женщина задержаны в Ессентуках за похищение

В городе Ессентуки Ставропольского края правоохранители задержали троих сообщников, которые похитили человека и вымогали у него более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Задержание похитителей мужчины в Ставропольском крае. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольском краю

Похищение произошло днём 4 января. Банда, в составе которой было двое мужчин и одна женщина, приехала к дому, где жила жертва — он же приятель женщины. Пострадавшего силой затолкали в машину и увезли в гараж, где связали скотчем и избили. После этого мужчину перевезли в квартиру, где он провёл несколько дней.

Женщина требовала у жертвы вернуть ей деньги — миллион и сто тысяч, которые он якобы занял ранее. Похищенный смог спастись из страшной квартиры бегством, после чего написал заявление в органы.

«Двое мужчин и женщина подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека организованной группой)», — говорится в сообщении регионального СК.

Все трое задержаны и отправлены под арест. Расследование продолжается, правоохранители выясняют все детали случившегося и собирают доказательную базу.