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24 января, 13:48

Неизвестные пытались похитить Бенедикта Камбербэтча в Южной Африке

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Canadapanda

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Canadapanda

Известного британского актёра, двукратного номинанта на премию «Оскар» Бенедикта Камбербэтча пытались похитить во время съёмок в Южной Африке. О чудовищном случае звезда сериала «Шерлок» поведал в интервью для Variety. Всё произошло в 2004 году, когда актёру было около 30 лет.

По возвращении с дайвинг-экскурсии у автомобиля съёмочной группы лопнула шина, и они были вынуждены покинуть дорогу. В этот момент на киношников напали шестеро мужчин, которые насильно затолкнули их в свою машину и несколько часов возили по округе.

Позже похитители связали их и содержали в ужасных условиях. По словам Бенедикта, этот опыт оставил глубокий след в его жизни.

«Это дало мне ощущение времени, хотя не всегда в положительном ключе. Я стал нетерпеливым и стремился к менее обыденной жизни, и до сих пор борюсь с этой нетерпимостью», — отметил актёр, добавив, что похищение сделало его своего рода адреналиновым наркоманом.

В дальнейшем англичанин даже начал увлекаться экстремальными видами спорта, это был его способ расслабиться. Но с появлением семьи, признаётся Камбербэтч, многое изменилось.

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Ранее сообщалось, что власти Барбадоса могут затребовать репарации у семьи актёра Бенедикта Камбербэтча за связь с рабовладением. Дело в том, что родственники артиста могут оказаться в списке владевших в прошлом рабами британцев, с которых потребуют выплаты.

Марина Фещенко
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