В Свердловской области пропала 19-летняя девушка в шапке с ушками
Ксения Мурашкина. Фото © Telegram/ E1.RU | Новости Екатеринбурга
В Свердловской области уже третий день ищут пропавшую 19-летнюю студентку Ксению Мурашкину. Она была одета в чёрную шапку с ушками, плюшевую куртку и чёрные ботинки на толстой подошве. С собой у девушки был рюкзак. С 26 февраля её никто не видел. У девушки рыжие волосы и серо-зелёные глаза.
«По предварительным данным, девушка вечером 26 февраля 2025 года вышла из своего дома, расположенного в посёлке Шувакиш Железнодорожного района, после чего информации о её местонахождении не имеется. В настоящее время следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения девушки», — указали в СУ СК региона.
Сестра пропавшей девушки Юлия рассказала в интервью Е1.ru, что перед исчезновением девушка ни с кем не ссорилась — ни на учёбе, ни дома. В день исчезновения она собиралась пойти к бабушке. До этого никогда не пропадала на длительное время. По факту пропажи организована процессуальная проверка.
Ранее в Екатеринбурге пропадала несовершеннолетняя студентка Виктория из города Полевской Свердловской области. Причиной её исчезновения стал обман мошенников. По предварительной информации, никаких преступлений против неё не совершалось. После её исчезновения были развёрнуты масштабные поиски с участием МВД, СКР и волонтёров.