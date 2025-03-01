В Свердловской области пропала 19-летняя девушка в шапке с ушками

В Свердловской области уже третий день ищут пропавшую 19-летнюю студентку Ксению Мурашкину. Она была одета в чёрную шапку с ушками, плюшевую куртку и чёрные ботинки на толстой подошве. С собой у девушки был рюкзак. С 26 февраля её никто не видел. У девушки рыжие волосы и серо-зелёные глаза.

«По предварительным данным, девушка вечером 26 февраля 2025 года вышла из своего дома, расположенного в посёлке Шувакиш Железнодорожного района, после чего информации о её местонахождении не имеется. В настоящее время следователями СК России совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения девушки», — указали в СУ СК региона.

Сестра пропавшей девушки Юлия рассказала в интервью Е1.ru, что перед исчезновением девушка ни с кем не ссорилась — ни на учёбе, ни дома. В день исчезновения она собиралась пойти к бабушке. До этого никогда не пропадала на длительное время. По факту пропажи организована процессуальная проверка.