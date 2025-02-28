Тур в 4 дня: Мошенники угрозами увезли загадочно пропавшую студентку с Урала за 700 км от дома

Пропавшая в Екатеринбурге студентка Виктория из города Полевской Свердловской области найдена живой в Ижевске спустя четыре дня поисков. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной таинственного исчезновения девушки стал обман мошенников.

«‎Виктория побывала в нескольких городах, в том числе — Екатеринбурге, Берёзовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии. По всем субъектам она передвигалась на такси. Студентка вынуждена была «путешествовать», так как злоумышленники грозили весьма серьёзными печальными последствиями», – объяснил Горелых.

По предварительной информации, никаких преступлений против неё не совершалось. После её исчезновения были развёрнуты масштабные поиски с участием МВД, СКР и волонтёров. Благодаря грамотной работе силовиков аферистам не удалось сделать жертвами родителей девочки. Спустя четыре дня, вечером 27 февраля, студентку нашли в одном из ТЦ под Ижевском. Сейчас девушку доставляет полиция обратно в Свердловскую область, там она будет опрошена и передана родителям.

Друг девушки рассказал URA.ru, что во время скитаний 17-летняя Виктория арендовала квартиру в Екатеринбурге, представившись хозяевам другим именем и соврав насчёт возраста. Там она провела ночь, а затем продолжила «тур» на такси, которое ей вызвали аферисты. За время скитаний студентка успела уехать от дома за 700 км.