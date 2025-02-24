Российская журналистка пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах

По информации телеграм-канала, 36-летняя Анна из Ноябрьска одна полетела в Паттайю отмечать свой день рождения. Женщина провела в городе около недели и в день отъезда перестала выходить на связь.

Как отмечают в отеле, Анна выселилась из номера, но в трансфер до аэропорта так и не села. Некоторые очевидцы рассказали, что якобы видели россиянку уже в Бангкоке. По их словам, женщина была пьяна, у неё украли телефон с деньгами — и она не смогла попасть на самолёт. Сейчас родственники вовсю ищут Анну, у неё осталась в России 12-летняя дочь. В Ноябрьске женщина работала корреспондентом местной телекомпании «Миг».