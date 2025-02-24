Российская журналистка пропала в Таиланде при загадочных обстоятельствах
SHOT: В Таиланде пропала российская журналистка, она не выходит на связь неделю
В Таиланде пропала российская журналистка. Как сообщает SHOT, женщина уже неделю не выходит на связь.
Пропавшая в Таиланде российская журналистка. Фото © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, 36-летняя Анна из Ноябрьска одна полетела в Паттайю отмечать свой день рождения. Женщина провела в городе около недели и в день отъезда перестала выходить на связь.
Как отмечают в отеле, Анна выселилась из номера, но в трансфер до аэропорта так и не села. Некоторые очевидцы рассказали, что якобы видели россиянку уже в Бангкоке. По их словам, женщина была пьяна, у неё украли телефон с деньгами — и она не смогла попасть на самолёт. Сейчас родственники вовсю ищут Анну, у неё осталась в России 12-летняя дочь. В Ноябрьске женщина работала корреспондентом местной телекомпании «Миг».
Ранее Life.ru сообщал, что у россиянина случился инфаркт в аэропорту Пхукета прямо перед вылетом домой. Сейчас мужчина лежит в коме, а его родственники пытаются найти деньги на лечение и транспортировку на родину.
SHOT