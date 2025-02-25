В Екатеринбурге пропал мужчина, не выходивший из дома 10 лет
В Екатеринбурге пропал мужчина, который не выходил из дома 10 лет. Как рассказали URA.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Юрию Абдрееву 60 лет и он нуждается в медицинской помощи, так как после пережитого инсульта у него проблемы с памятью.
По словам волонтёров, после инсульта мужчина почти не выходил из дома, сам по городу не передвигался. У Юрия утерян навык взаимодействия с людьми и нет с собой денег.
«Мужчина выходил либо с кем-то, либо под контролем. Его всегда сопровождали родственники», — рассказал волонтёр.
Приметы Юрия Абдреева:
- Рост 173 сантиметра.
- Худой, седые волосы и зелёные глаза.
- Был одет в коричневую дублёнку и чёрные джинсы с такого же цвета ботинками и шапкой.
Upd: По последним данным, Юрия нашли, он жив.
А ранее в Кемеровской области нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, преступлений в отношении ребёнка не совершалось.
Life.ru