В Екатеринбурге пропал мужчина, не выходивший из дома 10 лет

В Екатеринбурге пропал мужчина, который не выходил из дома 10 лет. Как рассказали URA.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Юрию Абдрееву 60 лет и он нуждается в медицинской помощи, так как после пережитого инсульта у него проблемы с памятью.

По словам волонтёров, после инсульта мужчина почти не выходил из дома, сам по городу не передвигался. У Юрия утерян навык взаимодействия с людьми и нет с собой денег.

«Мужчина выходил либо с кем-то, либо под контролем. Его всегда сопровождали родственники», — рассказал волонтёр.

Приметы Юрия Абдреева: Рост 173 сантиметра.

Худой, седые волосы и зелёные глаза.

Был одет в коричневую дублёнку и чёрные джинсы с такого же цвета ботинками и шапкой.

Upd: По последним данным, Юрия нашли, он жив.