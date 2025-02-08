В Кемеровской области нашли живым 13-летнего мальчика, пропавшего без вести
В Кемеровской области нашли живым пропавшего 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
«В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтёрами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении ребёнка не совершались», — говорится в публикации. Следователи продолжают работу по выяснению причин и обстоятельств пропажи мальчика.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге пропала 11-летняя девочка. Она исчезла 7 февраля, с тех пор о её местонахождении нет сведений.
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