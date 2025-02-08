Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 18:49

В Кемеровской области нашли живым 13-летнего мальчика, пропавшего без вести

В Кемеровской области нашли живым пропавшего 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

«В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтёрами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении ребёнка не совершались», — говорится в публикации. Следователи продолжают работу по выяснению причин и обстоятельств пропажи мальчика.

Десятки человек пропали после схода оползня в провинции Китая
Десятки человек пропали после схода оползня в провинции Китая

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге пропала 11-летняя девочка. Она исчезла 7 февраля, с тех пор о её местонахождении нет сведений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar