В Кемеровской области нашли живым 13-летнего мальчика, пропавшего без вести

В Кемеровской области нашли живым пропавшего 13-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

«В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД России, сотрудниками МЧС и волонтёрами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия преступления в отношении ребёнка не совершались», — говорится в публикации. Следователи продолжают работу по выяснению причин и обстоятельств пропажи мальчика.