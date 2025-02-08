Десятки человек пропали после схода оползня в провинции Китая

В субботу, 8 февраля, в провинции Сычуань на юго-западе Китая произошёл оползень, в результате которого более 30 человек пропали без вести. Об этом сообщает местное агентство ChinaDaily.

Сход горных пород произошёл в посёлке в районе города Ибинь около 12 часов дня по местному времени (07:00 по мск). Стихия разрушила порядка 10 домов, которые оказались на пути оползня. На данный момент в провинции повышен уровень реагирования на ЧС до первого — он является самым высоким.

На месте работают экстренные службы и спасатели, продолжаются поисково-спасательные работы. Несколько десятков человек найдены не были — они могут находиться под массами горных пород. Председатель КНР Си Цзиньпин дал распоряжение принимать все меры по предотвращению жертв оползня.