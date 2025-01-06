Оползень снёс забор женской колонии в Тобольске

В Тобольске у женской колонии обрушилась часть ограждения, никто не пострадал. По предварительным данным, ЧП произошло из-за оползня, снёсшего опоры забора. Об этом сообщается в телеграм-канале Информационного центра Правительства Тюменской области со ссылкой на заявление УФСИН России по региону.

В тюменской тюрьме обрушилась стена. Обложка © VK / ЧП Тюмень

«Частичное обрушение основного ограждения в ИК-13 УФСИН России по Тюменской области в Тобольске, по предварительным данным, произошло в результате оползня», — уточняется в тексте.

Сейчас инициирована проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Также на месте инцидента продолжают работы экстренные службы.