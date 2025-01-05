А можно побыстрее?! Заждавшийся казни смертник из США загадал необычное новогоднее желание

В американском штате Аризона осуждённый на смерть по имени Арон Ганчес обратился к властям с просьбой казнить его раньше назначенной даты. Об этом пишет The Associated Press.

Заключённого признали виновным в убийстве бывшего мужа его девушки Теда Прайса в 2002 году. Агентство пишет, что казнь мужчины должна была состояться ещё в апреле 2023 года, однако её отложили на будущее в связи с дефицитом квалифицированного персонала. На этой неделе Ганчес обратился к суду с заявлением, в котором попросил не тянуть с исполнением приговора и казнить его в середине февраля 2025.

Осуждённый сам представляет свои интересы в суде. Он называет вынесение смертного приговора «давно назревшим» и обвиняет власти Аризоны в том, что они тянут время.

В офисе генпрокурора Криса Мэйса, который добивается исполнения казни Ганчеса, призывают разработать график брифингов, что позволит персоналу тюрьмы приводить подобные приговоры в действие. В частности речь идёт о тестировании реакции на пентобарбитал — он будет использоваться в качестве смертельной инъекции.