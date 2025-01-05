А можно побыстрее?! Заждавшийся казни смертник из США загадал необычное новогоднее желание
AP: Смертник из тюрьмы в Аризоне попросил казнить его раньше назначенной даты
В американском штате Аризона осуждённый на смерть по имени Арон Ганчес обратился к властям с просьбой казнить его раньше назначенной даты. Об этом пишет The Associated Press.
Заключённого признали виновным в убийстве бывшего мужа его девушки Теда Прайса в 2002 году. Агентство пишет, что казнь мужчины должна была состояться ещё в апреле 2023 года, однако её отложили на будущее в связи с дефицитом квалифицированного персонала. На этой неделе Ганчес обратился к суду с заявлением, в котором попросил не тянуть с исполнением приговора и казнить его в середине февраля 2025.
Осуждённый сам представляет свои интересы в суде. Он называет вынесение смертного приговора «давно назревшим» и обвиняет власти Аризоны в том, что они тянут время.
В офисе генпрокурора Криса Мэйса, который добивается исполнения казни Ганчеса, призывают разработать график брифингов, что позволит персоналу тюрьмы приводить подобные приговоры в действие. В частности речь идёт о тестировании реакции на пентобарбитал — он будет использоваться в качестве смертельной инъекции.
Ранее Life.ru рассказывал, о том что трое преступников, которых обвиняют в причастности к страшным терактам 11 сентября 2001 года в Штатах, могут избежать смертной казни. Всё дело в новом постановлении: военный суд отменил указ главы Пентагона Ллойда Остина, запрещающий обвиняемым заключить сделку с признанием вины в обмен на замену смертного приговора пожизненным заключением.
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