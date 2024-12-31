NYP: Обвиняемые в причастности к терактам 11 сентября могут избежать казни

Трое преступников, которых обвиняют в участии в терактах 11 сентября 2001 года в США, могут избежать смертного наказания благодаря новому судебному постановлению, передаёт New York Post.

Издание информирует, что военный апелляционный суд отменил указ, изданный министром обороны США Ллойдом Остином, в соответствии с которым в августе было отменено предварительное соглашение между обвинением и тремя предполагаемыми террористами о признании вины в обмен на замену смертной казни на пожизненное лишение свободы.

«Остин не смог добиться отмены удручающих соглашений, которые могут избавить их от смертной казни. <...> Это решение даёт возможность Мухаммаду, организатору терактов 11 сентября 2001 года, и его сообщникам признать вину на слушании на следующей неделе», — следует из текста.

Ранее Life.ru уже писал, что трое обвиняемых по делу о теракте 11 сентября могут избежать наказания в виде смертной казни. Преступники согласились взять на себя всю ответственность за совершённые преступления в обмен на отмену смертного приговора. Как сообщалось, все трое находятся под арестом в тюрьме Гуантанамо на Кубе. 3 августа стало известно, что министр обороны Остин отменил сделку с этими подозреваемыми.

Напоминаем, что 11 сентября 2001 года террористы из «Аль-Каиды»* захватили самолеты и направили их на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон. Ещё одно самолёт потерпело крушение в Пенсильвании. В результате этих атак погибли примерно три тысячи человек, и некоторые жертвы продолжают идентифицироваться даже сейчас. В 2021 году ФБР опубликовало некоторые документы, относящиеся к данным событиям.