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3 августа, 09:19

Шеф Пентагона разорвал сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября по смертной казни

Шеф Пентагона Остин аннулировал сделку с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября

Министра обороны США Ллойд Остин отменил заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Пентагона.

"Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трёх досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу", — написал Остин в письме, которое адресовано уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.

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Решение главы Пентагона вступило в силу моментально. Также Остин лишил Эскалье права принимать решения по данному делу и оставил соответствующие полномочия только за собой. Министр обороны проинформировал об этом уполномоченную по созыву военных комиссий.

Ранее Life.ru рассказал о том , что трое фигурантов дела о теракте 11 сентября смогут избежать смертной казни. Обвиняемые признали всю вину за содеянное взамен на отмену смертной казни. Все трое сейчас пребывают под стражей в тюрьме Гуантанамо, которая находится на Кубе.

Обложка ©

Flickr / U.S. Secretary of Defense

Наталья Афонина
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