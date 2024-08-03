Шеф Пентагона разорвал сделку с обвиняемыми в теракте 11 сентября по смертной казни

Министра обороны США Ллойд Остин отменил заключение досудебной сделки с тремя обвиняемыми в теракте 11 сентября 2001 года, которая позволила бы им избежать смертной казни. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Пентагона.

"Пользуясь своими полномочиями, я настоящим отказываюсь от трёх досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года по вышеуказанному делу", — написал Остин в письме, которое адресовано уполномоченной по созыву военных комиссий Сьюзан Эскалье.

Решение главы Пентагона вступило в силу моментально. Также Остин лишил Эскалье права принимать решения по данному делу и оставил соответствующие полномочия только за собой. Министр обороны проинформировал об этом уполномоченную по созыву военных комиссий.