Обвиняемый в подрыве машины в Москве увлечённо изучал свои украинские корни

Евгений Серебряков, который обвиняется в подрыве автомобиля в Москве, изучал свою родословную и интересовался украинскими корнями своей фамилии. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил его брат Алексей Серебряков.

"У нас по отцовской линии вся родня идёт из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех земель (украинских. — Прим. Life.ru) ещё со времен Екатерины II. Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это всё было еще до крымских событий (в 2014 году. — Прим. Life.ru) Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Евген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском. Но это всё было вне политики", — рассказал Алексей.