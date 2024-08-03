Обвиняемый в подрыве машины в Москве увлечённо изучал свои украинские корни
Евгений Серебряков, подорвавший авто с человеком в Москве. Обложка © Life.ru
Евгений Серебряков, который обвиняется в подрыве автомобиля в Москве, изучал свою родословную и интересовался украинскими корнями своей фамилии. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил его брат Алексей Серебряков.
"У нас по отцовской линии вся родня идёт из села Гусевка в Волгоградской области, где жили переселенцы с тех земель (украинских. — Прим. Life.ru) ещё со времен Екатерины II. Женя интересовался, что означает наша фамилия, стал изучать родословную. Это всё было еще до крымских событий (в 2014 году. — Прим. Life.ru) Тогда он переименовался в "ВКонтакте" на "Евген", и он, по-моему, даже одно время писал посты на украинском. Но это всё было вне политики", — рассказал Алексей.
Напомним, что ранее в Турции задержали россиянина Евгения Серебрякова, который обвиняется в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser с военным на севере Москвы. Момент взрыва попал на видео. Находящийся внутри офицер смог сам себе перевязать оторванные конечности. По информации турецкого МВД, совершив преступление, мужчина сбежал из России в Бодрум, а полиция арестовала его в провинции Мугла. Следствие считает, что Серебряков мог действовать не в одиночку.