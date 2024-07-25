У подорвавшего автомобиль военного в Москве могли быть сообщники
Следствие выявляет сообщников Евгения Серебрякова в деле о подрыве автомобиля
Евгений Серебряков, который подорвал авто военного в Москве и сбежал в Турцию. Обложка © Life.ru
Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков мог действовать не один. По информации ТАСС, именно такую версию рассматривает следствие.
"Есть основания полагать, что у Евгения Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление", — заявил представитель органов.
Следователи также отмечают, что преступление было тщательно спланировано. Злоумышленник вёл слежку за объектом нападения, знал его распорядок дня и маршруты передвижения.
Напомним, что в Турции был задержан россиянин Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser с военным на севере Москвы. По данным главы МВД Турции Али Ерликая, Серебряков сбежал из Москвы в Бодрум после совершения преступления и был арестован полицией в провинции Мугла.