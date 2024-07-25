У подорвавшего автомобиль военного в Москве могли быть сообщники

Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков мог действовать не один. По информации ТАСС, именно такую версию рассматривает следствие.

"Есть основания полагать, что у Евгения Серебрякова были сообщники. В настоящее время принимаются меры, направленные на их установление", — заявил представитель органов.

Следователи также отмечают, что преступление было тщательно спланировано. Злоумышленник вёл слежку за объектом нападения, знал его распорядок дня и маршруты передвижения.