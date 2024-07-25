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24 июля, 21:45

В организации подрыва авто военного в Москве увидели руку западной разведки

Политолог: К подрыву авто офицера в Москве может быть причастна разведка Запада

Взрывное устройство под сиденьем автомобиля российского военного могло быть установлено по указке украинских спецслужб. Однако политолог Алексей Живов считает, что к этому может быть причастна также западная разведка.

"Подозреваем, что это деятельность западных разведок, которые работают совместно с ГУР. Уже было такое покушение на командира подводной лодки бывшего. Тот факт, что в Москве можно спокойно подорвать высокопоставленного офицера ГРУ или Министерства обороны, или ФСБ, это неприятно и требует какой-то реакции. Причём системной реакции. Необходимо отвечать симметрично на такие угрозы," заявил он в интервью для "Царьграда".

Сбежавший в Турцию подрывник машины военного вскоре будет отправлен в Москву
Сбежавший в Турцию подрывник машины военного вскоре будет отправлен в Москву

Напомним, внедорожник Toyota Land Cruiser взорвался утром 24 июля на севере Москвы. Внутри в этот момент находились офицер ВС РФ и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он, превозмогая боль, смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу увезли в больницу с рваными ранами лица. Как сообщил Life.ru директор ФСБ Александр Бортников, виновник подрыва сбежал в Турцию. Позже в турецком МВД заявили о задержании подозреваемого в Бодруме. Им оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков. В соцсетях его имя написано на украинском языке.

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Life.ru

Кирилл Сосновских
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