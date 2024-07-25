В организации подрыва авто военного в Москве увидели руку западной разведки

Взрывное устройство под сиденьем автомобиля российского военного могло быть установлено по указке украинских спецслужб. Однако политолог Алексей Живов считает, что к этому может быть причастна также западная разведка.

"Подозреваем, что это деятельность западных разведок, которые работают совместно с ГУР. Уже было такое покушение на командира подводной лодки бывшего. Тот факт, что в Москве можно спокойно подорвать высокопоставленного офицера ГРУ или Министерства обороны, или ФСБ, это неприятно и требует какой-то реакции. Причём системной реакции. Необходимо отвечать симметрично на такие угрозы," — заявил он в интервью для "Царьграда".