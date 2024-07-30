Обвиняемый в подрыве авто военного в Москве не стал обжаловать арест
Евгений Серебряков, который подорвал авто в Москве и сбежал в Турцию. Обложка © Life.ru
Обвиняемый по делу о подрыве внедорожника в Москве Евгений Серебряков не обжаловал свой арест. Соответствующая информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции столицы.
"Решение об избрании в отношении Серебрякова меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу" — указано в сообщении.
Серебрякова обвинили по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.
Напомним, 24 июля в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент в машину сел военный и его жена. Мужчине оторвало ступни, но он смог оказать себе первую помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который покинул Россию сразу после закладки взрывчатки. За преступление ему предлагали 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Позднее Серебрякова экстрадировали в РФ, где ему предъявили обвинение и арестовали.