Обвиняемый в подрыве авто военного в Москве не стал обжаловать арест

Обвиняемый по делу о подрыве внедорожника в Москве Евгений Серебряков не обжаловал свой арест. Соответствующая информация опубликована на сайте судов общей юрисдикции столицы.

"Решение об избрании в отношении Серебрякова меры пресечения в виде заключения под стражу вступило в силу" — указано в сообщении.