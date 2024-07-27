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27 июля, 11:10

Подрывник показал на эксперименте закладку бомбы под авто офицера в Москве и установку камеры

Обвиняемый в подрыве авто в Москве признал вину и показал, как закладывал бомбу

Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков. Обложка © Telegram / "Следственный комитет Российской Федерации"

Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков. Обложка © Telegram / "Следственный комитет Российской Федерации"

Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков наглядно показал следователям, как закладывал бомбу под машину офицера. Также обвиняемый продемонстрировал, где прятал камеру для слежки, сообщает Следственный комитет РФ.

Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков. Видео © Telegram / "Следственный комитет Российской Федерации"

На данный момент следователи ГСУ СК России по городу Москве продолжают следственные действия с Серебряковым. Обвиняемый уже частично признал вину в инкриминируемых деяниях. Также подрывник смог подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления.

Мать обвиняемого в подрыве авто военного в Москве отказалась говорить о сыне
Мать обвиняемого в подрыве авто военного в Москве отказалась говорить о сыне

Напомним, утром 24 июля на севере столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент в машину сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он смог оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За преступление ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины. Позже Серебрякова экстрадировали в Россию.

Наталья Афонина
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