Подрывник показал на эксперименте закладку бомбы под авто офицера в Москве и установку камеры

Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков наглядно показал следователям, как закладывал бомбу под машину офицера. Также обвиняемый продемонстрировал, где прятал камеру для слежки, сообщает Следственный комитет РФ.