Подрывник показал на эксперименте закладку бомбы под авто офицера в Москве и установку камеры
Обвиняемый в подрыве авто в Москве признал вину и показал, как закладывал бомбу
Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков. Обложка © Telegram / "Следственный комитет Российской Федерации"
Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков наглядно показал следователям, как закладывал бомбу под машину офицера. Также обвиняемый продемонстрировал, где прятал камеру для слежки, сообщает Следственный комитет РФ.
Обвиняемый в подрыве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков. Видео © Telegram / "Следственный комитет Российской Федерации"
На данный момент следователи ГСУ СК России по городу Москве продолжают следственные действия с Серебряковым. Обвиняемый уже частично признал вину в инкриминируемых деяниях. Также подрывник смог подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления.
Напомним, утром 24 июля на севере столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В тот момент в машину сели мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он смог оказать себе помощь. Супругу пострадавшего госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции задержали Евгения Серебрякова, который покинул РФ сразу после закладки взрывчатки. За преступление ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины. Позже Серебрякова экстрадировали в Россию.