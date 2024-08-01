Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 01:32

Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября смогут избежать смертной казни

NYT: Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября согласились признать вину

Трое фигурантов дела о терактах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны Соединённых Штатов, они это сделали, чтобы избежать смертной казни.

Журналисты сообщают, что было достигнуто соглашение в отношении предполагаемого организатора терактов Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников. В настоящее время они пребывают под стражей в тюрьме Гуантанамо, которая находится на Кубе.

"В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек", — говорится в статье, где также указано, что они могут сделать признание уже на следующей неделе.

Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки
Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки

Ранее Life.ru писал, что японский фотограф Кей Сугимото опубликовал на своём YouTube-канале новое видео теракта 11 сентября. Сообщалось, что мужчина в тот день находился неподалёку от обрушившихся башен-близнецов Всемирного торгового центра с профессиональной камерой.

Обложка ©

Pixabay / babawawa

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров