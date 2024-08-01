Трое фигурантов дела о теракте 11 сентября смогут избежать смертной казни

Трое фигурантов дела о терактах в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года согласились признать вину. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны Соединённых Штатов, они это сделали, чтобы избежать смертной казни.

Журналисты сообщают, что было достигнуто соглашение в отношении предполагаемого организатора терактов Халида Шейха Мохаммеда и двух его сообщников. В настоящее время они пребывают под стражей в тюрьме Гуантанамо, которая находится на Кубе.

"В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек", — говорится в статье, где также указано, что они могут сделать признание уже на следующей неделе.