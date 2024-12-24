«Всё просто»: В США призвали ввести публичные казни нелегалов, виновных в тяжких преступлениях

Кандидат в Конгресс от Техаса Валентина Гомес выпустила наглядное видео, демонстрирующее, как в США будут наказывать иммигрантов, совершивших убийства американцев. Ролик с манекеном, привязанным к стулу в лесу, быстро стал вирусным в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают такие меры против приезжих, число которых в стране заметно увеличилось за время президентства Джо Байдена.

Валентина Гомес показала, как нужно вести себя с мигрантами. Видео © X / jackunheard

«Всё просто. Публичные казни для всех нелегалов, которые насилуют или убивают американцев. Они не заслуживают депортации. Они заслуживают того, чтобы их прикончить» — сказала она в опубликованном видеоролике.