«Всё просто»: В США призвали ввести публичные казни нелегалов, виновных в тяжких преступлениях
Политик Гомес призвала убивать нелегалов в США, виновных в тяжких преступлениях
Кандидат в Конгресс от Техаса Валентина Гомес выпустила наглядное видео, демонстрирующее, как в США будут наказывать иммигрантов, совершивших убийства американцев. Ролик с манекеном, привязанным к стулу в лесу, быстро стал вирусным в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают такие меры против приезжих, число которых в стране заметно увеличилось за время президентства Джо Байдена.
Валентина Гомес показала, как нужно вести себя с мигрантами. Видео © X / jackunheard
«Всё просто. Публичные казни для всех нелегалов, которые насилуют или убивают американцев. Они не заслуживают депортации. Они заслуживают того, чтобы их прикончить» — сказала она в опубликованном видеоролике.
Ранее Life.ru сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести в стране официальную политику, которая будет признавать только два пола — мужской и женский. Он отметил, что намерен прекратить то, что считает безумием, связанным с трансгендерными вопросами.
X / jackunheard