13 оползней и разрушенные дороги: Что ливень натворил в Сочи за ночь

В Сочи из-за сильных дождей произошло тринадцать оползней. Об этом сообщил Андрей Прошунин, глава администрации города-курорта. В итоге по всему городу пострадало восемь участков дорог.

Прошунин подчеркнул, что самая сложная ситуация наблюдается в Бестужевке и Семёновке. В настоящее время транспортное сообщение с этими населёнными пунктами приостановлено. Также зафиксированы многочисленные повреждения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры.

«В настоящее время проводим оценку всех участков, где произошли оползни. Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение – пока по временной схеме», — написал мэр.