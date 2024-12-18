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18 декабря, 10:20

13 оползней и разрушенные дороги: Что ливень натворил в Сочи за ночь

Мэр Прошунин: В Сочи сошло 13 оползней, повреждено 8 участков дорог

Последствия оползня в Сочи. Обложка © VK / Новости Сочи

Последствия оползня в Сочи. Обложка © VK / Новости Сочи

В Сочи из-за сильных дождей произошло тринадцать оползней. Об этом сообщил Андрей Прошунин, глава администрации города-курорта. В итоге по всему городу пострадало восемь участков дорог.

Прошунин подчеркнул, что самая сложная ситуация наблюдается в Бестужевке и Семёновке. В настоящее время транспортное сообщение с этими населёнными пунктами приостановлено. Также зафиксированы многочисленные повреждения на объектах газовой и энергетической инфраструктуры.

«В настоящее время проводим оценку всех участков, где произошли оползни. Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить транспортное сообщение – пока по временной схеме», — написал мэр.

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Напомним, на Сочи ночью обрушилась стихия, дождь и снегопад продолжаются до сих пор. В связи с угрозой снежных лавин закрываются подъёмники и трассы. Многие улицы оказались затоплены, передвигаться пешком стало крайне сложно. Детям приходится добираться до школ и детских садов почти по пояс в воде.

Александра Мышляева
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