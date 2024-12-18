Потоп в Сочи: Реки вышли из берегов и сносят машины, оползень разрушил подпорную стену

Во всех районах Сочи всю ночь лило как из ведра. В то же время в горах продолжаются снегопады. Там закрывают подъёмники, трассы и развлечения из-за угрозы снежных лавин.

Обстановка в Сочи. Видео © Telegram / Сочи №1

В Адлерском районе ранним утром прошёл град, а сейчас там до сих пор продолжает идти дождь. Множество улиц были затоплены. Пешком передвигаться становится невозможно. К примеру, у жителей Кудепсты без помощи лодки не выйдет даже перейти на соседнюю улицу. Детям приходилось добираться в школы и детские сады почти по пояс в воде.

После каждого такого дождя от местных поступает целый набор жалоб, однако ливнёвки так и не появляются на улицах города. Горная река Херота в Адлере вышла из берегов и затопила дома, а оползень разрушил подпорную стену у многоэтажки.