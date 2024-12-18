Потоп в Сочи: Реки вышли из берегов и сносят машины, оползень разрушил подпорную стену
Потоп сковал Сочи из-за затяжных ливней и оползня
Во всех районах Сочи всю ночь лило как из ведра. В то же время в горах продолжаются снегопады. Там закрывают подъёмники, трассы и развлечения из-за угрозы снежных лавин.
Обстановка в Сочи. Видео © Telegram / Сочи №1
В Адлерском районе ранним утром прошёл град, а сейчас там до сих пор продолжает идти дождь. Множество улиц были затоплены. Пешком передвигаться становится невозможно. К примеру, у жителей Кудепсты без помощи лодки не выйдет даже перейти на соседнюю улицу. Детям приходилось добираться в школы и детские сады почти по пояс в воде.
После каждого такого дождя от местных поступает целый набор жалоб, однако ливнёвки так и не появляются на улицах города. Горная река Херота в Адлере вышла из берегов и затопила дома, а оползень разрушил подпорную стену у многоэтажки.
Ранее жителей Москвы предупредили о резких перепадах температуры на неделе. По словам синоптика Ильина, со среды на четверг в столице ожидается сильное похолодание, температура может опуститься до минус 15 – минус 20 градусов, однако после этого станет несколько теплее.
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