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8 февраля, 12:55

В Петербурге ищут 11-летнюю девочку, пропавшую 7 февраля

Пропавшая в Санкт-Петербурге Вероника Лакисова. Обложка © LizaAlert

Пропавшая в Санкт-Петербурге Вероника Лакисова. Обложка © LizaAlert

В Санкт-Петербурге пропала 11-летняя Вероника Лакисова. Об этом сообщил добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт».

О местонахождении девочки нет информации с 7 февраля. Известно, что у Ларисы худощавое телосложение, рост — 140 сантиметров, карие глаза, тёмно-русые волосы. Она была одета в бордовую куртку, красные штаны, серые шапку и ботинки, розовые перчатки.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как исчезнувшую в Тюменской области 13-летнюю девочку нашли неподалёку от Саратова. Оказалось, что она была похищена мужчиной, который силой затащил школьницу в машину и увёз в другой регион за 1,7 километра от дома, где и был остановлен полицейскими.

Юрий Лысенко
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