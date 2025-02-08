В Петербурге ищут 11-летнюю девочку, пропавшую 7 февраля

О местонахождении девочки нет информации с 7 февраля. Известно, что у Ларисы худощавое телосложение, рост — 140 сантиметров, карие глаза, тёмно-русые волосы. Она была одета в бордовую куртку, красные штаны, серые шапку и ботинки, розовые перчатки.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как исчезнувшую в Тюменской области 13-летнюю девочку нашли неподалёку от Саратова. Оказалось, что она была похищена мужчиной, который силой затащил школьницу в машину и увёз в другой регион за 1,7 километра от дома, где и был остановлен полицейскими.