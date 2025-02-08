Молодой россиянин таинственно исчез в Бангкоке, попрощавшись с матерью

Веб-дизайнер из Симферополя Александр Соголаев перестал выходить на связь в Бангкоке. Российские волонтёры ищут соотечественника в гигантском мегаполисе уже неделю.

Соголаев прибыл в Таиланд ещё в ноябре и долгое время проживал в Паттайе, работая удалённо. Недавно к нему приезжала мать из России. 1 февраля мужчина проводил её в аэропорту Бангкока, после чего исчез с радаров.