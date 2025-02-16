«Ты мне нужна»: Мать пропавшей почти год назад спортсменки Цомартовой обратилась к ней на видео
Мать Анны Цомартовой готова выполнить любые условия, лишь бы она вернулась
Анна Цомартова. Обложка © VK / Анна Цомартова
Диана и Николай Цомартовы уже два года ждут возвращения своей старшей дочери Анны. Родители убеждены, что девушка жива. Мама Анны записала видеообращение, в котором выразила готовность выполнить любые условия, лишь бы увидеть свою дочь снова.
«Мы с надеждой ждем нашего ребёнка. Если сейчас, Анечка, ты меня слышишь, ты знаешь мое отношение к вам… Без тебя всё серо, без тебя страшно жить. Я бы не выбрала такой жизни. Я прошу, что бы ни случилось, доченька, набери силы, возвращайся. Я с тобой справлюсь со всем. Я помогу. Если ты не захочешь оставаться здесь, мы уедем туда, куда ты пожелаешь. Только скажи, сообщи о себе. Ты мне нужна. Невозможно жить без тебя», — сообщила мать пропавшей девушки, передаёт kp.ru.
Напомним, 22-летнюю Анну Цомартову разыскивают с февраля 2024 года. Перед своим таинственным исчезновением она училась в ростовском институте МВД и занималась тайским боксом. В день пропажи девушка была в Дагестане, где проиграла свои первые соревнования. Она пошла прогуляться вдоль Каспийского моря и не вернулась. Свидетели утверждали, что видели её в воде, а другие говорили, что она уехала на попутном транспорте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В январе появилась информация, что девушка может находиться в Грузии.