«Ты мне нужна»: Мать пропавшей почти год назад спортсменки Цомартовой обратилась к ней на видео

Диана и Николай Цомартовы уже два года ждут возвращения своей старшей дочери Анны. Родители убеждены, что девушка жива. Мама Анны записала видеообращение, в котором выразила готовность выполнить любые условия, лишь бы увидеть свою дочь снова.

«Мы с надеждой ждем нашего ребёнка. Если сейчас, Анечка, ты меня слышишь, ты знаешь мое отношение к вам… Без тебя всё серо, без тебя страшно жить. Я бы не выбрала такой жизни. Я прошу, что бы ни случилось, доченька, набери силы, возвращайся. Я с тобой справлюсь со всем. Я помогу. Если ты не захочешь оставаться здесь, мы уедем туда, куда ты пожелаешь. Только скажи, сообщи о себе. Ты мне нужна. Невозможно жить без тебя», — сообщила мать пропавшей девушки, передаёт kp.ru.