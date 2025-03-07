Пошёл гулять и не вернулся: В Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад ещё ребёнком

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который пропал без вести 18 лет назад. Об этом стало известно 7 марта от источника газеты «Известия».

Ориентировка на пропавшего Дмитрия Егорова. Фото © poiskdetei

В сентябре 2007 года 14-летний Дмитрий Егоров вышел на прогулку и так и не вернулся домой. Его исчезновение стало настоящей загадкой для родных и друзей.

Недавно правоохранители обнаружили мужчину в паспортном столе, где он пришёл обновить свои документы. Им оказался пропавший Егоров. В настоящее время ведётся расследование, чтобы выяснить все детали и обстоятельства его долгого отсутствия.