Пошёл гулять и не вернулся: В Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад ещё ребёнком
«Известия»: В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пропавшего 18 лет назад
Дмитрий Егоров пропал 18 лет назад. Обложка © poiskdetei
Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который пропал без вести 18 лет назад. Об этом стало известно 7 марта от источника газеты «Известия».
Ориентировка на пропавшего Дмитрия Егорова. Фото © poiskdetei
В сентябре 2007 года 14-летний Дмитрий Егоров вышел на прогулку и так и не вернулся домой. Его исчезновение стало настоящей загадкой для родных и друзей.
Недавно правоохранители обнаружили мужчину в паспортном столе, где он пришёл обновить свои документы. Им оказался пропавший Егоров. В настоящее время ведётся расследование, чтобы выяснить все детали и обстоятельства его долгого отсутствия.
Тем временем в Свердловской области ищут пропавшую 19-летнюю студентку Ксению Мурашкину. Она была одета в чёрную шапку с ушками, плюшевую куртку и чёрные ботинки на толстой подошве. С собой у девушки был рюкзак. С 26 февраля её никто не видел. У девушки рыжие волосы и серо-зелёные глаза.