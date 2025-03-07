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7 марта, 08:29

Пошёл гулять и не вернулся: В Петербурге задержали мужчину, который пропал 18 лет назад ещё ребёнком

«Известия»: В Санкт-Петербурге задержали мужчину, пропавшего 18 лет назад

Дмитрий Егоров пропал 18 лет назад. Обложка © poiskdetei

Дмитрий Егоров пропал 18 лет назад. Обложка © poiskdetei

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который пропал без вести 18 лет назад. Об этом стало известно 7 марта от источника газеты «Известия».

Ориентировка на пропавшего Дмитрия Егорова. Фото © poiskdetei

Ориентировка на пропавшего Дмитрия Егорова. Фото © poiskdetei

В сентябре 2007 года 14-летний Дмитрий Егоров вышел на прогулку и так и не вернулся домой. Его исчезновение стало настоящей загадкой для родных и друзей.

Недавно правоохранители обнаружили мужчину в паспортном столе, где он пришёл обновить свои документы. Им оказался пропавший Егоров. В настоящее время ведётся расследование, чтобы выяснить все детали и обстоятельства его долгого отсутствия.

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Тем временем в Свердловской области ищут пропавшую 19-летнюю студентку Ксению Мурашкину. Она была одета в чёрную шапку с ушками, плюшевую куртку и чёрные ботинки на толстой подошве. С собой у девушки был рюкзак. С 26 февраля её никто не видел. У девушки рыжие волосы и серо-зелёные глаза.

Оксана Попова
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