У попавшего в реанимацию спортивного комментатора Скворцова диагностировали контузию
ТАСС: У спортивного комментатора Скворцова ушиб мозга и гематома
Комментатор Роман Скворцов. Фото © Telegram / Рома на работе
У спортивного комментатора Романа Скворцова, который попал в больницу в Новосибирске, диагностировали ушиб головного мозга (контузию) и гематому. Сейчас его состояние стабильное — информации об ухудшениях нет. Об этом сообщает ТАСС.
«У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет», — уточнил он и добавил, что сейчас Скворцов остаётся в медучреждении, где ему проводят дополнительные обследования.
Накануне стало известно, что Роман Скворцов попал в реанимацию в больницу Новосибирска, где с 8 по 9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. Его состояние удалось стабилизировать, но спортивному комментатору по-прежнему требуется тщательное наблюдение врачей.