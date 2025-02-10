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10 февраля, 07:37

У попавшего в реанимацию спортивного комментатора Скворцова диагностировали контузию

ТАСС: У спортивного комментатора Скворцова ушиб мозга и гематома

Комментатор Роман Скворцов. Фото © Telegram / Рома на работе

Комментатор Роман Скворцов. Фото © Telegram / Рома на работе

У спортивного комментатора Романа Скворцова, который попал в больницу в Новосибирске, диагностировали ушиб головного мозга (контузию) и гематому. Сейчас его состояние стабильное — информации об ухудшениях нет. Об этом сообщает ТАСС.

«У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет», — уточнил он и добавил, что сейчас Скворцов остаётся в медучреждении, где ему проводят дополнительные обследования.

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Накануне стало известно, что Роман Скворцов попал в реанимацию в больницу Новосибирска, где с 8 по 9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. Его состояние удалось стабилизировать, но спортивному комментатору по-прежнему требуется тщательное наблюдение врачей.

Ольга Сливченко
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