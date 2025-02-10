У попавшего в реанимацию спортивного комментатора Скворцова диагностировали контузию

У спортивного комментатора Романа Скворцова, который попал в больницу в Новосибирске, диагностировали ушиб головного мозга (контузию) и гематому. Сейчас его состояние стабильное — информации об ухудшениях нет. Об этом сообщает ТАСС.

«У него ушиб головного мозга и гематома. Информации об ухудшении состояния нет», — уточнил он и добавил, что сейчас Скворцов остаётся в медучреждении, где ему проводят дополнительные обследования.