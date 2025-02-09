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Регион
9 февраля, 16:18

Губерниев рассказал о состоянии комментатора КХЛ Скворцова

Губерниев: Комментатор КХЛ Скворцов пришёл в сознание

Роман Скворцов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Роман Скворцов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что состояние спортивного комментатора Романа Скворцова стабилизировалось. Он пришёл в сознание, однако какое-то время проведёт в стационаре одной из больниц Новосибирска.

«Огромное спасибо врачам Новосиба и местным властям за внимание и профессионализм! <...> Здоровья Роману!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Как пишет ТАСС, Роман Скворцов был доставлен в больницу с травмой головы в ночь с 8 на 9 февраля с Красного проспекта, 17. Как следует из данных онлайн-карт, там расположен бизнес-центр с магазинами и кафе.

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Напомним, ранее сообщалось, что Скворцов находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска, где 8 — 9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. О его госпитализации рассказал телеведущий Дмитрий Губерниев.

Алена Пенчугина
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