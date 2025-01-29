Капитан «Салавата» Панин попал в реанимацию после столкновения в игре КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин был госпитализирован после жёсткого столкновения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Главный тренер команды Виктор Козлов сообщил, что хоккеист сломал ребро и был отправлен в реанимацию, но уже пришёл в сознание.

Инцидент произошёл в первом периоде матча, когда Панин столкнулся с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре. Несмотря на травму, защитник продолжил игру, проявив, по словам Козлова, настоящую смелость.

Григорий Панин получил травму в матче с «Авангардом». Видео © Telegram / ХК Салават Юлаев / Green Machine fans

«Он знал, что будет сильный удар, но проявил смелость. Игрок локтем и плечом попал ему в область рёбер. Но это доказывает, что у нас правильный капитан», — отметил тренер.

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева». Команда из Уфы занимает второе место в Восточной конференции, тогда как «Авангард» находится на шестой позиции.