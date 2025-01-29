Капитан «Салавата» Панин попал в реанимацию после столкновения в игре КХЛ
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин был госпитализирован после жёсткого столкновения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Главный тренер команды Виктор Козлов сообщил, что хоккеист сломал ребро и был отправлен в реанимацию, но уже пришёл в сознание.
Инцидент произошёл в первом периоде матча, когда Панин столкнулся с форвардом «Авангарда» Джованни Фьоре. Несмотря на травму, защитник продолжил игру, проявив, по словам Козлова, настоящую смелость.
Григорий Панин получил травму в матче с «Авангардом». Видео © Telegram / ХК Салават Юлаев / Green Machine fans
«Он знал, что будет сильный удар, но проявил смелость. Игрок локтем и плечом попал ему в область рёбер. Но это доказывает, что у нас правильный капитан», — отметил тренер.
Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Салавата Юлаева». Команда из Уфы занимает второе место в Восточной конференции, тогда как «Авангард» находится на шестой позиции.
Ранее новосибирский ХК «Сибирь» одержал сухую победу над «Ак Барсом» из Казани со счётом 1:0. Игра завершилась скандалом, в центре которого оказался защитник гостей Тимур Ахияров. После финального свистка болельщики казанского клуба начали выкрикивать оскорбления в адрес новосибирской команды. В ответ на это Ахияров показал одной из трибун цифры 1 и 0 при помощи рук, а затем сложил неприличный жест.
Telegram / ХК Салават Юлаев / Green Machine fans