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9 февраля, 15:29

«Ситуация серьёзная»: Губерниев сообщил о госпитализации комментатора КХЛ Скворцова

Губерниев: Комментатор КХЛ Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске

Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Алексей Красильников

Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Алексей Красильников

Спортивный комментатор Роман Скворцов, освещающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска, где 8 — 9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. О его госпитализации рассказал телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьёзная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — сказал он.

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Ранее сообщалось, что арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев сцепились на льду во время полуфинала Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако оба спортсмена претензий друг к другу не имеют и назвали случившееся «шуткой», которую якобы придумали, чтобы повеселить зрителей.

Татьяна Миссуми
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