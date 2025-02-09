«Ситуация серьёзная»: Губерниев сообщил о госпитализации комментатора КХЛ Скворцова
Губерниев: Комментатор КХЛ Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Алексей Красильников
Спортивный комментатор Роман Скворцов, освещающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска, где 8 — 9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. О его госпитализации рассказал телеведущий Дмитрий Губерниев.
«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьёзная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — сказал он.
Ранее сообщалось, что арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев сцепились на льду во время полуфинала Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако оба спортсмена претензий друг к другу не имеют и назвали случившееся «шуткой», которую якобы придумали, чтобы повеселить зрителей.