«Ситуация серьёзная»: Губерниев сообщил о госпитализации комментатора КХЛ Скворцова

Спортивный комментатор Роман Скворцов, освещающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска, где 8 — 9 февраля проходил Матч звёзд КХЛ. О его госпитализации рассказал телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьёзная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — сказал он.