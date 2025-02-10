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Регион
10 февраля, 07:40

Стало известно, за что жестоко избили комментатора КХЛ Скворцова

SHOT: Комментатор Скворцов заступился за знакомого, из-за чего его и избили

Комментатор Роман Скворцов. Обложка © ТАСС/Станислав Красильников/ТАСС

Комментатор Роман Скворцов. Обложка © ТАСС/Станислав Красильников/ТАСС

Комментатор Роман Скворцов, ранее в тяжёлом состоянии попавший в больницу в Новосибирске, заступился за знакомого, из-за чего его и избили. Об этом узнал SHOT. Сейчас журналист находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

По данным телеграм-канала, в тот злополучный день Скворцов вместе с друзьями отдыхал в заведении на Красном проспекте. Прямо возле входа один из его знакомых повздорил с компанией из семи отдыхавших, комментатор за него вступился. В итоге журналиста сильно избили, он попал в больницу в тяжёлом состоянии. Врачи сумели стабилизировать его состояние и в ближайшее время могут перевести в областную больницу. Сейчас комментатор находится в сознании, но не может вспомнить, что именно произошло.

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Роман Скворцов прилетел в Новосибирск на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги. О том, что комментатор находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Новосибирска, рассказал его коллега Дмитрий Губерниев. Позже Скворцов пришёл в сознание. Однако что с ним произошло, он не помнил.

Александра Вишнякова
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