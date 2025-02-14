Полиция задержала подозреваемого в нападении на комментатора Романа Скворцова
Роман Скворцов. Обложка © Telegram / Роман на работе
Новосибирская полиция сообщила о задержании мужчины, который может быть причастен к нападению на спортивного комментатора Романа Скворцова. Подозреваемого опрашивают.
«В настоящее время в отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления», — отметили в министерстве.
Напомним, что Роман Скворцов попал в реанимацию 9 февраля. Он посетил в Новосибирск, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ. Комментатор заступился за своего знакомого в местном заведении, за что его жестоко избили. Позднее он пришёл в сознание, но не смог вспомнить, что с ним произошло.