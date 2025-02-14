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Регион
14 февраля, 05:04

Полиция задержала подозреваемого в нападении на комментатора Романа Скворцова

Роман Скворцов. Обложка © Telegram / Роман на работе

Роман Скворцов. Обложка © Telegram / Роман на работе

Новосибирская полиция сообщила о задержании мужчины, который может быть причастен к нападению на спортивного комментатора Романа Скворцова. Подозреваемого опрашивают.

«В настоящее время в отделе полиции № 1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску находится гражданин, возможно причастный к совершению данного преступления», — отметили в министерстве.

Появилось видео нападения на комментатора Скворцова у бара в Новосибирске
Появилось видео нападения на комментатора Скворцова у бара в Новосибирске

Напомним, что Роман Скворцов попал в реанимацию 9 февраля. Он посетил в Новосибирск, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ. Комментатор заступился за своего знакомого в местном заведении, за что его жестоко избили. Позднее он пришёл в сознание, но не смог вспомнить, что с ним произошло.

Илья Пушкарев
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