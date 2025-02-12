Появилось видео нападения на комментатора Скворцова у бара в Новосибирске
Телеканал «Звезда» показал видео избиения комментатора Скворцова в Новосибирске
Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Спортивный комментатор Роман Скворцов госпитализирован после серьёзного избиения неизвестным в Новосибирске. Видео потасовки показал телеканал «Звезда».
Неизвестный избил Романа Скворцова в Новосибирске. Видео © Telegram / Zvezdanews
На опубликованных кадрах видно, как комментатора избивают, после чего он падает на землю и теряет сознание. Очевидцы происшествия занесли Скворцова в здание и вызвали бригаду скорой помощи.
Напомним, что Роман Скворцов приехал в Новосибирск, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ. Вскоре после этого его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов оказался в реанимации одной из городских больниц в тяжёлом состоянии. Позднее он пришёл в сознание, но не смог вспомнить, что с ним произошло. Выяснилось, что Скворцов вступился за своего знакомого, который поссорился с группой людей в одном из местных заведений, и в результате был жестоко избит.