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12 февраля, 13:19

Появилось видео нападения на комментатора Скворцова у бара в Новосибирске

Телеканал «Звезда» показал видео избиения комментатора Скворцова в Новосибирске

Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Роман Скворцов. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Спортивный комментатор Роман Скворцов госпитализирован после серьёзного избиения неизвестным в Новосибирске. Видео потасовки показал телеканал «Звезда».

Неизвестный избил Романа Скворцова в Новосибирске. Видео © Telegram / Zvezdanews

На опубликованных кадрах видно, как комментатора избивают, после чего он падает на землю и теряет сознание. Очевидцы происшествия занесли Скворцова в здание и вызвали бригаду скорой помощи.

Напомним, что Роман Скворцов приехал в Новосибирск, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ. Вскоре после этого его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов оказался в реанимации одной из городских больниц в тяжёлом состоянии. Позднее он пришёл в сознание, но не смог вспомнить, что с ним произошло. Выяснилось, что Скворцов вступился за своего знакомого, который поссорился с группой людей в одном из местных заведений, и в результате был жестоко избит.

Жена комментатора Скворцова сообщила, что у него замедление речи и амнезия
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Дарья Нарыкова
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