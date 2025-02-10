Жена комментатора Скворцова сообщила, что у него замедление речи и амнезия
Комментатор Роман Скворцов. Фото © Антон Новодережкин/ТАСС
У комментатора Романа Скворцова диагностировали замедление движений и речи, а также кратковременную амнезию в результате полученной травмы головы. Об этом сообщила RT его супруга Ксения.
Она сообщила, что Роман не помнит событий того вечера, но узнает своих близких и друзей, а также помнит о Матче звёзд КХЛ, на котором он работал.
Ксения посетила мужа в реанимации и отметила, что врачи планируют перевести его в обычную палату через несколько дней. Перевозка в Москву для дальнейшего лечения не планируется.
Она также добавила, что полиция ищет мужчину-свидетеля нападения, но ей не известно, кто это может быть.
«Роман очень переживает из-за произошедшего и беспокоится о том, что доставил неудобства другим. Он не любит причинять беспокойство окружающим», — подчеркнула Ксения.
Напомним, что Роман Скворцов приехал в Новосибирск, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ. Вскоре после этого его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов оказался в реанимации одной из городских больниц в тяжёлом состоянии. Позже комментатор пришёл в сознание, но не смог вспомнить, что с ним произошло. В дальнейшем стало известно, что он вступился за своего знакомого, который поссорился с группой людей в одном из местных заведений, и в результате был жестоко избит.