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Регион
10 февраля, 14:21

Жена комментатора Скворцова сообщила, что у него замедление речи и амнезия

Комментатор Роман Скворцов. Фото © Антон Новодережкин/ТАСС

Комментатор Роман Скворцов. Фото © Антон Новодережкин/ТАСС

У комментатора Романа Скворцова диагностировали замедление движений и речи, а также кратковременную амнезию в результате полученной травмы головы. Об этом сообщила RT его супруга Ксения.

Она сообщила, что Роман не помнит событий того вечера, но узнает своих близких и друзей, а также помнит о Матче звёзд КХЛ, на котором он работал.

Ксения посетила мужа в реанимации и отметила, что врачи планируют перевести его в обычную палату через несколько дней. Перевозка в Москву для дальнейшего лечения не планируется.

Она также добавила, что полиция ищет мужчину-свидетеля нападения, но ей не известно, кто это может быть.

«Роман очень переживает из-за произошедшего и беспокоится о том, что доставил неудобства другим. Он не любит причинять беспокойство окружающим», — подчеркнула Ксения.

Жена комментатора Скворцова заявила, что травма её мужа связана с криминалом
Жена комментатора Скворцова заявила, что травма её мужа связана с криминалом

Напомним, что Роман Скворцов приехал в Новосибирск, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ. Вскоре после этого его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов оказался в реанимации одной из городских больниц в тяжёлом состоянии. Позже комментатор пришёл в сознание, но не смог вспомнить, что с ним произошло. В дальнейшем стало известно, что он вступился за своего знакомого, который поссорился с группой людей в одном из местных заведений, и в результате был жестоко избит.

Марина Фещенко
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