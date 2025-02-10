Жена комментатора Скворцова заявила, что травма её мужа связана с криминалом
У спортивного комментатора Романа Скворцова диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, но угрозы для жизни нет. Об этом на личной странице в социальной сети рассказала его супруга Ксения, добавив, что инцидент связан с криминалом.
«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжёлое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. <...> Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации», — сказано в посте.
Напомним, Роман Скворцов прибыл в Новосибирск, чтобы комментировать Матч звёзд КХЛ. Вскоре его коллега Дмитрий Губерниев сообщил, что Скворцов попал в реанимационную палату одной из городских больниц в тяжёлом состоянии. Позже пострадавший очнулся, но не помнил, что с ним случилось. Впоследствии сообщалось, что комментатор заступился за своего знакомого, повздорившего с компанией в местном заведении, за что его жестоко избили.
ТАСС / Станислав Красильников