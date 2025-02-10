Жена комментатора Скворцова заявила, что травма её мужа связана с криминалом

У спортивного комментатора Романа Скворцова диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, но угрозы для жизни нет. Об этом на личной странице в социальной сети рассказала его супруга Ксения, добавив, что инцидент связан с криминалом.