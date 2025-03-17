Тела финалистки «Миссис Бурятия» и её друга нашли в одной могиле спустя год

Полиция Улан-Уде нашла два тела, засыпанные землёй, в досмотровой яме в районе посёлка Аэропорт. По предварительной информации, одна из погибших может быть финалисткой конкурса «Миссис Бурятия – 2024» Сэсэг Буинова, которая пропала в апреле 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД республики.

Досмотровая яма в районе посёлка Аэропорт. Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

«Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан», – рассказали в местной полиции.

Сэсэг Буинова работала в такси с 11 на 12 апреля, последний раз её видели, когда в автомобиль к ней сел 26-летний знакомый Стас Норбоев. Мужчина также пропал без вести. Автомобиль женщины был найден через несколько дней в одном из дворов, а скрученные номера обнаружили в багажнике. Менее чем за неделю до своего исчезновения Буинова приняла участие в конкурсе «Миссис Бурятия – 2024», где получила «Мисс топ-модель».