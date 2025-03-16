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16 марта, 08:05

Пропавшую под Новосибирском женщину нашли убитой без ног

В Новосибирской области обнаружено тело 68-летней женщины без ног

В райцентре Кыштовка Новосибирской области обнаружено тело 68-летней женщины без ног. Местные жители подозревают, что убить и расчленить пенсионерку мог рецидивист, с которым она выпивала незадолго до пропажи. 46-летний мужчина, по их словам, освободился после 15-летней отсидки за убийство жены на глазах у дочери.

«Они в тот день встретились на улице, оба уже были поддатые, и пошли дальше вместе пить к нему. Не просыхали несколько дней, а может даже и больше. Как мы слышали, он ушёл за добавкой, а когда вернулся, то собутыльница уже мёртвая лежала», — рассказали kp.ru.

По их словам, бывший заключённый либо убил знакомую, либо нашёл уже мёртвой и в пьяном угаре решил, что виновен в её смерти, из-за чего начал расчленять. Так или иначе после поисков пенсионерки её труп без ног был обнаружен в доме собутыльника. СУ СКР по Новосибирской области уже начало проверку.

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Ранее на Ставрополье мужчина зарезал и расчленил пенсионера. А в американском Сент-Питерсберге 16-летнюю девочку расчленили и бросили в мусорку.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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