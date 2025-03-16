Пропавшую под Новосибирском женщину нашли убитой без ног
В Новосибирской области обнаружено тело 68-летней женщины без ног
В райцентре Кыштовка Новосибирской области обнаружено тело 68-летней женщины без ног. Местные жители подозревают, что убить и расчленить пенсионерку мог рецидивист, с которым она выпивала незадолго до пропажи. 46-летний мужчина, по их словам, освободился после 15-летней отсидки за убийство жены на глазах у дочери.
«Они в тот день встретились на улице, оба уже были поддатые, и пошли дальше вместе пить к нему. Не просыхали несколько дней, а может даже и больше. Как мы слышали, он ушёл за добавкой, а когда вернулся, то собутыльница уже мёртвая лежала», — рассказали kp.ru.
По их словам, бывший заключённый либо убил знакомую, либо нашёл уже мёртвой и в пьяном угаре решил, что виновен в её смерти, из-за чего начал расчленять. Так или иначе после поисков пенсионерки её труп без ног был обнаружен в доме собутыльника. СУ СКР по Новосибирской области уже начало проверку.
Ранее на Ставрополье мужчина зарезал и расчленил пенсионера. А в американском Сент-Питерсберге 16-летнюю девочку расчленили и бросили в мусорку.
Life.ru