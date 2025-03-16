Пропавшую под Новосибирском женщину нашли убитой без ног

В райцентре Кыштовка Новосибирской области обнаружено тело 68-летней женщины без ног. Местные жители подозревают, что убить и расчленить пенсионерку мог рецидивист, с которым она выпивала незадолго до пропажи. 46-летний мужчина, по их словам, освободился после 15-летней отсидки за убийство жены на глазах у дочери.

«Они в тот день встретились на улице, оба уже были поддатые, и пошли дальше вместе пить к нему. Не просыхали несколько дней, а может даже и больше. Как мы слышали, он ушёл за добавкой, а когда вернулся, то собутыльница уже мёртвая лежала», — рассказали kp.ru.