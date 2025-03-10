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10 марта, 02:26

16-летнюю девочку расчленили и бросили в мусорку в американском Сент-Питерсберге

Обвиняемые в убийстве. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / St. Petersburg Police Department

Обвиняемые в убийстве. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / St. Petersburg Police Department

16-летняя жительница американского города Сент-Питерсберг Миранда Корсетт стала жертвой пары из Флориды, которая жестоко убила и расчленила девочку из-за подозрения в краже. Останки подростка были найдены в мусорном контейнере, сообщили в городском департаменте полиции.

По данным правоохранителей, Корсетт познакомилась с 35-летним Стивеном Грессом в приложении для знакомств. Затем мужчина пригласил несовершеннолетнюю домой, где представил её своей девушке Мишель Брандес. В феврале подросток несколько раз посещала квартиру пары, пока однажды не пропала.

Как оказалось, 20 февраля между Грессом, Брандес и Корсетт произошёл конфликт из-за пропавших драгоценностей. В краже заподозрили девочку, которая подверглась избиению и пыткам. Затем девочку убили, расчленили и выбросили на мусорку. Преступников задержали, им уже предъявлены обвинения.

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Ранее в Индии мужчина убил трёхлетнюю племянницу, пока её родителей не было дома. Дядя перерезал ребёнку горло, а затем бросил тело в печь. По словам знакомых семьи, мужчина практиковал духовные практики и мог убить девочку в качестве жертвоприношения.

Тимур Хингеев
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