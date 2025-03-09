«Мы её не любим»: Отец внучки экс-мэра Самары раскрыл, что толкнуло её на убийство деда
Kp.ru: У внучки экс-мэра Саратова Тархова всегда были непростые отношения с дедом
Бывший зять экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, а также отец обвиняемой в убийстве бабушки и дедушки Екатерины Бельской Сергей Логинов рассказал, что пытался общаться с женой и дочерью после расставания, но из-за «приближённых» экс-тестя делать это не особо получалось. По словам мужчины, его попросили не лезть в семью.
Сергей рассказал, что несколько лет назад узнал о том, что его дочь Катя стала матерью. В нём, похоже, пробудились отцовские чувства, и он решил наконец встретиться с дочерью и увидеть внука. На встречу в одном из кафе Самары пришли бабушка Наталья Тархова и Екатерина.
«Мы познакомились, я рассказал ей, кто я такой. Я обратил внимание на отношения между ними и задал вопрос Наталье Ивановне: «А почему вы так не любите свою внучку?». Бабушка, не стесняясь ответила прямо при Кате: «Да, мы её не любим!» — рассказал мужчина kp.ru.
По словам Логинова, в тот момент Екатерина разразилась гневом. Она начала кричать на бабушку, оскорблять её и обвинять в том, что та лгала ей об её отце. В этот момент Сергей окончательно осознал, что в семье Тарховых царит напряжённая обстановка, но изменить ситуацию он уже не мог.
Общие знакомые также сообщали ему о том, что в их семье происходят неприятные вещи. Екатерина постоянно ссорилась с матерью Людмилой, и их конфликты иногда доходили до физической расправы — однажды они даже выдрали друг у друга волосы. Екатерина открыто выражала неприязнь к дедушке и бабушке, которые всегда поддерживали свою дочь. Сергей Логинов считает, что причиной всего этого стали именно семейные отношения. Екатерина выросла в атмосфере, где было нормально поднимать руку на мать и бабушку, а также на всех, кто с ней не соглашался.
Напомним, внучке бывшего мэра Самары Екатерине Бельской предъявили обвинение в убийстве двоих человек. По данным следствия, она расправилась с дедушкой и бабушкой Натальей. В квартире подозреваемой нашли документы пропавших родственников. По предварительным данным, убийство она совершила перед Новым годом. Останки ищут на свалке, однако шансы обнаружить их крайне малы. Девушка перестала отрицать убийство родственников.
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