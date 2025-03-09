«Мы её не любим»: Отец внучки экс-мэра Самары раскрыл, что толкнуло её на убийство деда

Бывший зять экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, а также отец обвиняемой в убийстве бабушки и дедушки Екатерины Бельской Сергей Логинов рассказал, что пытался общаться с женой и дочерью после расставания, но из-за «приближённых» экс-тестя делать это не особо получалось. По словам мужчины, его попросили не лезть в семью.

Сергей рассказал, что несколько лет назад узнал о том, что его дочь Катя стала матерью. В нём, похоже, пробудились отцовские чувства, и он решил наконец встретиться с дочерью и увидеть внука. На встречу в одном из кафе Самары пришли бабушка Наталья Тархова и Екатерина.

«Мы познакомились, я рассказал ей, кто я такой. Я обратил внимание на отношения между ними и задал вопрос Наталье Ивановне: «А почему вы так не любите свою внучку?». Бабушка, не стесняясь ответила прямо при Кате: «Да, мы её не любим!» — рассказал мужчина kp.ru.

По словам Логинова, в тот момент Екатерина разразилась гневом. Она начала кричать на бабушку, оскорблять её и обвинять в том, что та лгала ей об её отце. В этот момент Сергей окончательно осознал, что в семье Тарховых царит напряжённая обстановка, но изменить ситуацию он уже не мог.