Сумка рук и забитый багажник: Девять пропавших в Мексике студентов найдены расчленёнными

В Мексике на обочине шоссе нашли тела девятерых студентов, которые отправились в путешествие на каникулах, но так и не вернулись. Их тела были порублены на части и утрамбованы в багажник автомобиля. Об этом сообщает The New York Post.

Молодёжь перестала выходить на связь с 27 февраля. Группа направлялась в сторону побережья в штате Оахака на машине. 24 февраля их автомобиль попал в объектив дорожной камеры неподалёку от города Атлиско. Их останки позже были найдены в 145 километрах к западу оттуда.

Части их тел сложили в багажник покрытого брезентом заброшенного авто, которое стояло на обочине шоссе. Рядом с машиной стояла сумка, куда сложили восемь пар рук.

Родственники опознали восемь из девяти погибших. Полиция сохраняет в тайне ход расследования жестокого убийства. Ведутся поиски преступников.