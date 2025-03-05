Сумка рук и забитый багажник: Девять пропавших в Мексике студентов найдены расчленёнными
В Мексике нашли расчленёнными девять студентов, пропавших на каникулах
В Мексике на обочине шоссе нашли тела девятерых студентов, которые отправились в путешествие на каникулах, но так и не вернулись. Их тела были порублены на части и утрамбованы в багажник автомобиля. Об этом сообщает The New York Post.
Молодёжь перестала выходить на связь с 27 февраля. Группа направлялась в сторону побережья в штате Оахака на машине. 24 февраля их автомобиль попал в объектив дорожной камеры неподалёку от города Атлиско. Их останки позже были найдены в 145 километрах к западу оттуда.
Части их тел сложили в багажник покрытого брезентом заброшенного авто, которое стояло на обочине шоссе. Рядом с машиной стояла сумка, куда сложили восемь пар рук.
Родственники опознали восемь из девяти погибших. Полиция сохраняет в тайне ход расследования жестокого убийства. Ведутся поиски преступников.
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