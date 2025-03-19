Требуют выкуп у отца: В Красноярском крае, возможно, похитили 15-летнюю девушку

В городе Ачинск Красноярского края начато уголовное расследование по факту похищения 15-летней девушки. По информации следственных органов, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) Дарья Васинеева покинула свой дом. Спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, в котором дочь, сидя на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар».

Позднее отец девушки получил сообщения с требованием перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счёт для её освобождения. Следственный отдел Ачинского района возбудил дело по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетних). В настоящее время правоохранительные органы активно работают над установлением местонахождения Дарьи и выяснением всех деталей происшествия.

Девушка, родившаяся в 2009 году, имеет следующие приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, светлые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения она была одета в белый пуховик с капюшоном, чёрные джинсы и кроссовки.