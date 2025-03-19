«Похищенная» 15-летняя девочка из Ачинска стала жертвой телефонных мошенников
СК: Пропавшая 15-летняя девочка из Ачинска стала жертвой мошенников
В Следственном комитете по Красноярскому краю подтвердили, что пропавшая 15-летняя девочка из Ачинска стала жертвой мошенников. В пресс-службе ведомства уточнили, что школьница не понимала, что инсценировала своё похищение.
«Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям. Школьница ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования неизвестных мошенников, на машине такси поехала в город Назарово, где вышла возле гостиницы», — сообщили там.
Испуганная девушка непрерывно переписывалась со злоумышленником. Аферисты продолжали высказывать ей угрозы и оказывая на неё психологическое давление. Администраторы интернет-кафе в Назарове, где сидела школьница, помогли ей найти квартиру для ночёвки. В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел.
Следователи также осмотрели место на кладбище, где записывалось видеообращение. На месте были обнаружены только следы обуви пропавшей.
Следы школьницы. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Напомним, что 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) школьница покинула свой дом. Через два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, на котором его дочь сидит на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». «Похититель» потребовал выкуп в размере полумиллиона рублей. СК возбудил уголовное дело. Вскоре школьницу нашли в соседнем городе. Известно, что у неё обеспеченные родители, занимаются бизнесом.
Telegram / Kras Mash