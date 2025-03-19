«Похищенная» 15-летняя девочка из Ачинска стала жертвой телефонных мошенников

В Следственном комитете по Красноярскому краю подтвердили, что пропавшая 15-летняя девочка из Ачинска стала жертвой мошенников. В пресс-службе ведомства уточнили, что школьница не понимала, что инсценировала своё похищение.

«Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям. Школьница ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования неизвестных мошенников, на машине такси поехала в город Назарово, где вышла возле гостиницы», — сообщили там.

Испуганная девушка непрерывно переписывалась со злоумышленником. Аферисты продолжали высказывать ей угрозы и оказывая на неё психологическое давление. Администраторы интернет-кафе в Назарове, где сидела школьница, помогли ей найти квартиру для ночёвки. В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел.